ESCLUSIVA TMW - Cremonese, per la prossima stagione spunta Gemmi

© foto di Balti Touati/PhotoViews

Una stagione complicata. Difficile. Quella dell’Arezzo è stata una delle storie più complicate della stagione ma l’operato, pure in acque così agitate, di Roberto Gemmi, non è passato inosservato. È così che la Cremonese, come raccolto da Tuttomercatoweb.com, starebbe seriamente pensando a lui per un posto nella dirigenza dell’anno che verrà.