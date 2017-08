ESCLUSIVA TMW - Cremonese, piace Bernardini ma l'agente tratta il rinnovo

Fonte: Gianluigi Longari

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

La Cremonese è in pressing per Alessandro Bernardini (30), difensore della Salernitana. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW, l'agente sta trattando il rinnovo del calciatore mentre la formazione neopromossa in Serie B vuole provare ad assicurarselo per la nuova stagione.