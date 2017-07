ESCLUSIVA TMW - Cremonese, pronto un nuovo assalto per Granoche

Fonte: Andrea Losapio

© foto di Federico Gaetano

La Cremonese non sembra intenzionata a mollare la presa per Pablo Granoche nonostante il muro dello Spezia che non vuole privarsi dell'esperto centravanti. Il club grigiorosso, come raccolto dalla nostra redazione, nei prossimi giorni proverà un nuovo assalto all'uruguayano classe '83 per cercare di vincere la resistenza dal club ligure.