ESCLUSIVA TMW - Cremonese, Tesser: “Dobbiamo svecchiare la rosa"

Il tecnico della Cremonese Attilio Tesser ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com dell'ultima stagione di Lega Pro e della prossima Serie B: “Le favorite ai play off erano Parma e Alessandria, due squadre che hanno fatto grandi investimenti e sono arrivate in finale. Ha vinto il Parma e gli vanno fatti i complimenti. La formula per me ha funzionato, questi play off allargati rendono il campionato più bello e poi alla fine l'affluenza per le finali non è stata male. Credo che l'esperimento sia stato positivo”.

Come si sta attrezzando la Cremonese per la B?

“Confido nel lavoro del direttore, ci sono diverse situazioni in ballo e siamo consapevoli di dover svecchiare la rosa con innesti di qualità visto la difficoltà del campionato che andremo ad affrontare. L'obiettivo sarà mantenere la categoria”.