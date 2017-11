ESCLUSIVA TMW - Cremonese-Tesser, prove di rinnovo

© foto di Federico Gaetano

Attilio Tesser e la Cremonese, prove di futuro ancora insieme. Situazione in evoluzione e che verrà affrontata probabilmente entro la fine dell’anno. Tesser ha il contratto in scadenza, la Cremonese sta disputando un buon campionato e potrebbero esserci i margini per il rinnovo. Palla alla proprietà grigiorossa. Cremonese-Tesser, al lavoro per il rinnovo...