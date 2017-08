ESCLUSIVA TMW - Criscitiello: “Colombatto verso il Perugia”

Fonte: Michele Criscitiello

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Perugia è ripassato in testa nella corsa per il centrocampista del Cagliari Santiago Colombatto, classe '97, seguito anche da Carpi, Bari e Brescia. Secondo quanto raccolto dal direttore di Tuttomercatoweb.com Michele Criscitiello il calciatore sarebbe infatti vicino al trasferimento in Umbria.