ESCLUSIVA TMW - Criscitiello: "Ascoli, Brocchi in pole. E pazza idea Maresca"

Ascoli al lavoro per la prossima stagione. Secondo quanto appreso dal nostro direttore Michele Criscitiello, il principale candidato per la panchina dei marchigiani in vista del prossimo anno è Christian Brocchi. Un'idea seriamente presa in considerazione dal club bianconero. E sullo sfondo una pazza idea Enzo Maresca, ex centrocampista di Palermo e Verona. L'Ascoli si muove, tra Brocchi e l'idea Maresca...