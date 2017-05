ESCLUSIVA TMW - Criscitiello: "Brocchi-Ascoli, finito incontro a Milano"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ascoli alla ricerca di un allenatore per la prossima stagione. È da poco terminato - secondo quanto appreso dal nostro direttore Michele Criscitiello - un incontro tra Christian Brocchi e il ds Cristiano Giaretta a Milano. L'ex allenatore del Brescia ha destato una buona impressione. La decisione definitiva però arriverà nei prossimi giorni, perché l'Ascoli ha in programma degli altri incontri con Longo, Maresca e Grosso. Intanto il summit con Brocchi, in attesa del verdetto...