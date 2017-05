ESCLUSIVA TMW - Criscitiello: "Novara, martedì firma Boscaglia: 2018 con opzione"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Roberto Boscaglia resterà un altro anno sulla panchina del Novara. A rivelarlo, il nostro Direttore Michele Criscitiello. Boscaglia aveva il contratto in scadenza e il rinnovo sarebbe stato automatico solo in caso di play off. Il rapporto con il Novara prosegue e martedì ci sarà la firma. Ancora con contratto di un anno con rinnovo legato ai risultati raggiunti.

A breve sarà ufficiale anche il rinnovo del Direttore Sportivo, Domenico Teti.