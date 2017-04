ESCLUSIVA TMW - Criscitiello: "Pisa, Asta primo nome per il dopo Gattuso"

© foto di Filippo Venezia/Fotolive

Pisa al lavoro già per la prossima stagione. E l'addio di Gennaro Gattuso sembra pressoché certo. Secondo quanto appreso dal nostro direttore Michele Criscitiello il primo nome per la panchina nerazzurra in vista del prossimo campionato è quello di Antonino Asta. Pisa pronto a ripartire. E Asta può diventare nerazzurro...