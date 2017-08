ESCLUSIVA TMW - Dawidowicz, l'intermediario: "Palermo, sarà il tuo Bonucci"

Un rinforzo in difesa per il Palermo. Pavel Dawidowicz è pronto a stupire in maglia rosanero. "Seguivamo il ragazzo da prima ancora che andasse al Benfica. Poi abbiamo analizzato il Palermo dal punto di vista tattico e quindi valutato attentamente l'ipotesi rosanero", racconta a TuttoMercatoWeb Luca Grippo, intermediario della trattativa - per conto di FTA Agency - che ha portato Dawidowicz al Palermo.

Trattativa difficile?

"Il Benfica è un top club. Anche il fatto che il Palermo fosse in B aveva reso le cose un po' complicate. Peró la volontà del calciatore e un po' varie situazioni hanno agevolato tutto".

Tempo di presentazioni: che tipo di calciatore è?

"Presenta una grande struttura fisica e anche una buona tecnica. Non butta mai via la palla, ha grande capacità di impostazione ed è bravo a verticalizzare. E si distingue molto nel gioco aereo".

Spazio ai paragoni: a chi somiglia?

"Ha le caratteristiche di Bonucci, proverà a farsi valere. Emulare la carriera del difensore del Milan ovviamente è un sogno nel cassetto. Quello che posso dire è che per caratteristiche Pawel è profondamente diverso dagli altri difensori".

Il Palermo punta a risalire.

"Il campionato di B è quello più complicato. Sono salite diverse squadre decadute come Parma, Foggia e Venezia. Ci sono tante partite, poi i playoff che sono un altro campionato. Il Palermo deve provare a risalire direttamente, può farcela".