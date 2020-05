esclusiva De Col: "Aziende in crisi, persone senza stipendio: il calcio può dare un sorriso"

Due apparizioni con la maglia della Virtus Entella, poi l’infortunio al piede destro e successivamente il lockdown causato dalla pandemia di Coronavirus. Si possono sintetizzare così i primi mesi da calciatore dei Diavoli Neri di Filippo De Col, terzino classe 1993, che dal suo soggiorno presso Villa Stuart a Roma ha deciso di raccontarsi attraverso le colonne di TuttomercatoWeb.com. “E’ due mesi che sono qua - racconta l’ex Spezia -, praticamente dall’inizio della pandemia, e sto continuando il mio lavoro di recupero e devo ammettere di essere stato più fortunato di tanti altri miei compagni perché essere in una struttura come questa mi ha permesso non solo di continuare la riabilitazione, ma anche di avere maggiori possibilità per tenermi in forma. Qua ci sono campi e palestre che posso utilizzare, sempre seguendo tutti i protocolli necessari”.

Un pizzico di fortuna non guasta mai. Pronto, dunque, alla ripresa.

“Sì. Se dovesse essere confermato il 18 maggio come data posso dire che sarò pronto a tornare in campo. Poi, ovviamente, siamo tutti in attesa delle decisioni del Governo”.

Pro o contro la ripresa?

“Credo sia una scelta difficile perché ci sono pro e contro in ambo le situazioni. Sarebbe bello poter riprendere, perché il calcio è la mia passione così come quella di tante altre persone, ma non possiamo dimenticare la situazione drammatica che c’ fuori, con persone che lottano per la propria vita e aziende in forte difficoltà. Sicuramente una ripresa potrebbe permettere di regalare un sorriso in più a queste persone e io ne sarei felice, ma senza rischi per la nostra salute”.

L’altro grande tema di discussione nel mondo del pallone è quello sul taglio degli stipendi. Che ne pensi? Ti sei confrontato con i tuoi compagni?

“Ne stiamo parlando come squadra con la società, sfruttando l’esperienza dei nostri senatori. E’ un periodo duro per tutti e ne siamo consapevoli”.

Diamo uno sguardo al futuro. Qualora non si dovesse riprendere la stagione quale potrà essere l’impatto di uno stop così lungo su professionisti come voi chiamati ad un alto rendimento sul campo ogni fine settimana?

“L’aspetto centrale di tutto questo è l’essere professionisti. Il nostro compito è quello di farci trovare pronti a prescindere dalle condizioni in cui ci troviamo. E’ chiaro che delle difficoltà in più ci saranno, ma non posso pensare di etichettare come problemi lo stare tre o quattro mesi senza una partita quando ci sono imprese che non sanno se riusciranno a riaprire o lavoratori che rischiamo di rimanere senza stipendio. Il calcio è lo sport più bello del mondo e questo non possiamo mai dimenticarlo”.

Ultima domanda sul tuo futuro personale. Sei arrivato all’Entella a gennaio con un contratto di sei mesi più un’opzione per altre due stagioni. Hai discusso di questo con la dirigenza?

“Sono onesto, non ne abbiamo ancora parlato. In questi mesi, come ho detto, ho pensato solo e soltanto a recuperare. Al resto ci penserà il mio procuratore”.