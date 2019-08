Fonte: da Ascoli, Claudia Marrone

Il direttore generale dell'Ascoli, Gianni Lovato, parla da padrone di casa del sorteggio del calendario di Serie B a Tuttomercatoweb.com. "E' un riconoscimento per la città, un ringraziamento va al sindaco Fioravanti e alle istituzioni. L'Ascoli è una delle società più rappresentative della B e tutti saranno soddisfatti. Avere un buon rapporto con l'amministrazione è importante, anche per le migliorie allo stadio: vogliamo dialogarci e ci stiamo riuscendo".

Sull'esordio in Coppa. "Siamo una squadra che ha puntato a migliorarsi in estate, riuscendoci. Il mercato non è finito ma l'intelaiatura è importante, siamo convinti di poter fare un campionato importante e di livello".