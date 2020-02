ESCLUSIVA TMW - Dg Cittadella: "Equilibrata la rosa. Stanco? Grande uomo"

Pochi piccoli accorgimenti, e il ritorno di Stanco: questo, nel complesso, è stato il mercato del Cittadella, che dopo un lento avvio di stagione ha ripreso la giusta marcia verso i piani alti della classifica.

Di tutto questo, ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, ha parlato il Dg Stefano Marchetti.

Che mercato è stato, per la sua squadra, questo appena concluso?

"In estate, per mille ragioni e per tante richieste arrivate, la rosa era stata molto rivoluzionata, ma le risposte che ha dato il gruppo, dimostratosi coeso, sono state ottime: i ragazzi ci stanno dando soddisfazioni, era inutile stravolgere il tutto. Ho solo cercato di riequilibrare la rosa perché eravamo tanti, e in più ho aggiunto Stanco per il reparto avanzato".

Perché la scelta è ricaduta proprio su Stanco?

"Stanco è un calciatore che conoscevo già, lo avevamo avuto negli anni scorsi, e non ho trascurato l'aspetto umano. Conosco l'atleta, ma anche l'uomo, e questo ha fatto la differenza. A ogni modo, anche tatticamente, completa quanto avevamo: è un giocatore strutturato, abile nel gioco aereo e nel far salire la squadra, a completamento di chi attacca gli spazi".

Alla luce di ciò, che obiettivi deve ora porsi il Cittadella?

"Abbiamo centrato una grande vittoria sul campo del Trapani, ma anche dietro hanno vinto, a dimostrazione di quanto sia imprevedibile questo campionato. Nessuno molla, dobbiamo quindi pensare prima di tutto a mantenere la categoria, senza distrarsi: un risultato può cambiare molto, la classifica è corta. Una volta raggiunta una zona di sicurezza, vedremo di giocarcela al meglio come abbiamo fatto tutti gli anni".