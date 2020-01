ESCLUSIVA TMW - Dg Pisa: "Fatta per Soddimo. Altri innesti in difesa"

Dagli arrivi di Vido e Soddimo, dalle partenze certe di Liotti, Di Quinzio e Asencio a quelle più imminenti di Aya e Izzillo, con un girone di ritorno ormai prossimo al via: un periodo intenso in casa Pisa, con la squadra tornata in B dopo tre anni.

Quando la ripresa del campionato è sempre più vicina, i microfoni di TuttoMercatoWeb.com hanno contattato il Dg nerazzurro Giovanni Corrado.

24 punti complessivi, un bilancio tutto sommato positivo. Eccezion fatta per qualche infortunio di troppo.

“Nel complesso possiamo essere soddisfatti di quanto fatto finora, anche se è vero che abbiamo partito qualche infortunio di troppo, non preventivabile, e siamo spesso andati in emergenza. Come dico sempre, però, la fortuna aiuta gli audaci, e noi dovremmo essere più audaci per portare dalla nostra qualche situazione favorevole”.

A cominciare dalla sfida di Benevento: che gara sarà quella contro la capolista?

“Probabilmente la gara più difficile dell'anno, dopo la sosta ripartiamo su un campo ostico contro una squadra che non solo ha mostrato valori tecnici, ma anche un'ottima struttura societaria, oltre poi a un grande staff tecnico. Le insidie non mancano, ma noi vogliamo subito bene: vincere sarebbe un bel segnale”.

Il mercato è nel vivo. Potrebbe influenzare la gara?

“Il Benevento, al netto degli arrivi, era già una squadra forte, noi ci siamo aggiustati nelle situazioni che ritenevamo opportuno migliorare e abbiamo anche il recupero di tanti ragazzi infortunati che ci potranno dare una mano”.

Potenziare la rosa, obiettivo di tutti: cosa manca ancora al Pisa?

“Abbiamo intanto compensato le uscite, è arrivato Vido a posto di Asencio e stiamo per ufficializzare Soddimo, che rimpiazzerà Di Quinzio, al quale voglio fare un sincero in bocca al lupo perché si è mostrato un uomo e un calciatore esemplare. E' andato via Liotti, qualche innesto in difesa sarà probabilmente apposto, e ci tuteleremo in caso di ulteriori partenze. Ribadisco però che recupereremo anche diversi infortunati, e questo non è un aspetto di poco conto”.

Cosa si aspetta quindi da questo girone di ritorno?

“Mi aspetto che quello che di buono si è fatto all'andata sia proseguito, qualcosa di interessante si è visto, ma spero anche si lascino meno punti per strada. Qualcosa abbiamo perso, raccogliendo meno di quanto meritato, ma ora inizia un nuovo campionato, e dobbiamo partire da quanto di buono costruito”.