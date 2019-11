© foto di Alessio Alaimo

"E' già stato introdotto in A e in Europa, non vedo perché non ci dovesse ancora essere in Serie B": questo, ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, il commento del Dg dello Spezia Guido Angelozzi in merito all'introduzione del VAR in Serie B.

Norma che sarà in vigore dalla prossima stagione: "Era un passo necessario, una cosa positiva. In B ci sono molti arbitri giovani che potranno essere formati in un modo ancora migliore, arrivando poi in Serie A ancora più preparati. E' un giusto percorso da fare".

E sulla squadra, che domenica affronterà il Frosinone: "Stiamo bene, qualche risultato ci dà torto ma noi continuiamo a lavorare, perché in quello che facciamo ci crediamo davvero".