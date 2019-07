ESCLUSIVA TMW - DG Venezia: "Riammessi in B, ma comunque danneggiati"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Torna in Serie B il Venezia, fresco di riammissione dopo il convulso finale della passata stagione: il crac del Palermo ha consentito ai lagunari di riappropriarsi di quella categoria che era sfumata solo ai playout.

Di questo, ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, ne ha parlato il DG arancioneroverde Dante Scibilia:

"Dopo due mesi di agonia e sofferenza, è stata messa la parole fine a questa incresciosa e negativa parentesi del calcio, ma noi non dimentichiamo quando successo: poteva essere una situazione evitabile, noi adesso ne paghiamo comunque le conseguenze. In termini di tempo, costi e programmazione ne risentiamo, partiamo proprio oggi per il ritiro e la categoria in cui militare ci è stata ufficialmente comunicata poco fa: andiamo avanti, però. La scelta che abbiamo fatto è quella di rinnovamento, ma per la prima gara di Coppa Italia la squadra sarà quasi completa, eccezion fatta per qualche successivo innesto".