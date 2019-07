ESCLUSIVA TMW - Ds Ascoli: "Mercato? In settimana diverse novità"

© foto di Giovanni Evangelista/TuttoLegaPro.com

La presentazione dei calendari di Serie B si avvicina, evento in programma il 6 agosto, e sarà Ascoli a ospitarla. Una soddisfazione per la città ma anche per il club, tanto che di questo, allargando poi a una generale panoramica su quello che è il momento bianconero, ne ha parlato, ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, il Ds dei marchigiani Antonio Tesoro.

Si chiude la prima parte del ritiro: che bilancio si traccia?

"Adesso riposiamo qualche giorno, poi il 30 riprendiamo una seconda parte del ritiro che si protrarrà fino alla gara di Coppa, e che speriamo sia positiva come la prima. A Cascia si è respirata una bella atmosfera, il mister ha subito creato empatia con i ragazzi, che stanno bene: il non aver fatto registrare infortuni è sicuramente positivo".

A proposito di mister. Quest'anno scelta differente, un tecnico meno navigato per la categoria: perché?

"Che si potesse andare verso una soluzione diversa era nell'aria, Zanetti mi incuriosiva, tanto che lo avevo seguito anche l'anno prima, ma il SudTirol non lo liberava, non c'era neppure la possibilità di dialogo. Quest'anno è stato diverso, e sono felice della scelta: ha energia, voglia di arrivare, motivazioni ed è anche molto positivo dal punto di vista umano, tanto che di lui ne ha parlato bene anche chi non giocava. E questo per me è stato un bel segnale".

Capitolo mercato: a che punto siete?

"Rimaniamo vigili, questa sarà sicuramente una settimana intensa. Arriveranno probabilmente due centrocampisti, poi valutiamo eventuali aggiunte in difesa e forse una seconda punta".

Quali sono gli obiettivi del prossimo torneo alla luce di tutto ciò?

"Rispetto alla passata stagione, vogliamo fare un passettino in avanti, ma non mi piace determinare obiettivi o creare slogan. Lo scorso anno è andata complessivamente bene, non siamo mai stati a rischio, anzi, ci siamo avvicinati anche alla zona playoff, per questo vogliamo migliorare. Mai mettere limiti".

Tra le novità, la partnership con il Fano.

"E' un'idea, questa, che il nostro presidente valutava da tempo. Dal punto di vista tecnico questa collaborazione gioverà a entrambi i club, con un vicendevole aiuto che farà crescere le due società, e anche i calciatori che saranno parte del tutto, e che vedranno in Fano un grande primo step verso la Serie B e magari anche oltre".

Come avete accolto il fatto che la presentazione dei calendari di B si svolga ad Ascoli?

"Per noi come club, ma anche per tutta la città, è un onore ospitare un evento così prestigioso. La città e i nostri tifosi lo meritano, qui c'è passione vera, si vive il calcio in modo viscerale, è questo il giusto riconoscimento".