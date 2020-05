ESCLUSIVA TMW - Ds Benevento: "Chi discute il costo dei tamponi nasconde altri problemi"

esclusiva Ds Benevento: "Chi discute il costo dei tamponi nasconde altri problemi"

"Chi discute sul costo dei tamponi nasconde altri problemi". È il pensiero di Pasquale Foggia, direttore sportivo del Benevento, che condivide il pensiero di Guido Angelozzi, dg dello Spezia. "Ci sono club che contano su giocatori con contratti corposi che poi si lamentano dei tamponi. È vero, il protocollo è costoso, ma da qui a pensare che possano saltare le società...".

Quindi è soddisfatto?

"Sì, ci aspettavamo questa decisione, la cosa più importante era portare a termine ciò per cui abbiamo combattuto per 28 giornate. Cioè vincerlo sul campo, anche se in maniera anomala. La cosa bella è festeggiare davanti ai propri tifosi, è l'essenza del calcio, è l'emozione che tutti noi vorremmo vivere. Però in questo momento la cosa più importante era ricominciare".

Il Benevento riuscirebbe a portare avanti il protocollo?

"Noi siamo sempre stati pronti, sin dall'inizio, non avremmo problemi a rispettare alcuna regola. Abbiamo già fatto sierologici e tamponi, per la tutela dei nostri dipendenti e dei nostri giocatori".