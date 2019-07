ESCLUSIVA TMW - Ds Benevento: "Prima sfoltiamo la rosa. Poi compriamo"

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Tra le situazioni che attirano maggiormente la curiosità del calciomercato, c'è sicuramente quella legata a Iemmello, attaccante che pare essere in uscita da un Benevento che sta programmando alacremente la prossima stagione.

Di tutto ciò, ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, ne ha parlato il Ds giallorosso Pasquale Foggia.

Tra i nomi che stanno facendo più rumore c'è quello di Iemmello: è effettivamente in uscita?

"Io dico sempre una cosa: tutti i calciatori hanno un prezzo, e chi è interessato ai calciatori del Benevento deve trattarli come giocatori importanti, facendo idonee offerte. Altrimenti non ci sediamo neppure al tavolo".

A ogni modo, ci sono già altri nomi accostati a voi. Conferma Ceravolo e Mancuso?

"Sono due ottimi giocatori, e mi fa piacere che i certi profili vengano accostati anche a noi, così come ad altre squadre importanti: per fortuna siamo tra queste. A ogni modo domenica partiremo per il ritiro e abbiamo circa 29-30 giocatori in rosa: direi che, per prima cosa, dobbiamo sfoltire. Poi dopo penseremo anche al mercato in entrata".



Sembra però fatta per Kragl.

"Kragl è un giocatore importante, che mi piace molto. Abbiamo avanzato una proposta, ora valuteremo".