© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Fase di sperimentazione, poi via libera al VAR anche in Serie B, dalla prossima stagione: questo quanto emerso dall'assemblea della Lega B. Di questa novità, ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, ne ha parlato il Ds Stefano Marchetti: "Credo che si debba andare verso il futuro, e tutti dicono che il futuro è il VAR, ma credo vada poi usato in maniera giusta ed equilibrata. Sarà molto importante la fase di sperimentazione, va capito bene quando e come usarlo, serve uniformità nell'utilizzo".

E sul Cittadella: "Sono felice e soddisfatto di quanto sta proponendo la squadra, dopo una partenza non ottimale abbiamo avuto un cambio di rotta rilevante, e per questo grandi meriti vanno a mister e squadra. Ora dobbiamo mantenere i ritmi e le prestazioni di questo periodo, la bravura nostra dovrà esser questa, anche se non sarà facile".