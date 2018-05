ESCLUSIVA TMW - Ds Cittadella: "Varnier? Futuro dipende dalla nostra categoria"

Fonte: Claudia Marrone

All'interno della kermesse 'Premio Malafemmena', tenutasi ieri a Pozzuoli, l'Adicosp (Associazione direttori collaboratori sportivi) ha assegnato il premio come miglior direttore sportivo della Serie B a Stefano Marchetti, direttore del Cittadella, che ha poi parlato ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com.

Un bel riconoscimento quello che Adicosp le ha assegnato. "Aver ricevuto il premio è stata sicuramente una grande soddisfazione e un onore, anche perché vuol dire aver lavorato bene come società. È poi bello essere premiato con direttori del calibro di Ursino, Corvino e Pelliccioni. Aumenta la soddisfazione".

Ma è tempo di playoff: come arriva Cittadella alla gara col Bari? "Arriviamo con entusiasmo e voglia di stupire, credo che abbiamo una possibilità più ampia rispetto all'anno passato per fare bene, se recuperiamo alcuni giocatori possiamo giocarci molto di più. Puntiamo a fare qualcosa di difficile ma non impossibile".

Dipenderà dall'esito dei playoff il futuro di Varnier? "Per me è uno dei difensori più forti in assoluto, sicuramente il più forte della B, ha trovato molta continuità e rendimento, e viste le sue ottime basi credo abbia delle altrettanto ottime prospettive. Il suo futuro si lega alla categoria, dipenderà da questa, se non dovessimo centrare quello che di stupefacente vogliamo è giusto valutare le.proposte che ha. Ma adesso è presto".

Per quel che invece riguarda il suo futuro? "Anche per quello è presto, non voglio perdere energie che adesso vanno investite nel playoff".