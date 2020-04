esclusiva Ds Cremonese: “No alla ripresa senza gare al Nord, noi penalizzati”

“Oggi è prematuro parlare di ogni cosa, ci adegueremo alle decisioni che verranno prese nel rispetto delle norme di sicurezza per fronteggiare l’emergenza Coronavirus”. Così a TuttoMercatoWeb il direttore sportivo della Cremonese, Nereo Bonato. Oggi il presidente della FIGC, Gravina, ha fatta strada all’ipotesi di riprendere senza disputare le partite in territori particolari come Bergamo, oppure, appunto, Cremona. “Non sarebbe il massimo - dice Bonato -. A fine aprile si cercherà di capire se il campionato potrà essere portato a termine. Ma faccio un esempio: se si riprendesse e l’Ascoli giocasse ad Ascoli, il Frosinone a Frosinone e noi... a Bari non ci sarebbe equità. Aspettiamo che le idee siano più chiare. Sono allarmato perché i medici abbastanza pessimisti, è giusto tenere conto dell’emergenza ma - conclude il direttore sportivo grigiorosso - non si possono penalizzare la squadre del territorio”.