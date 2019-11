© foto di Federico De Luca

Approvata l'introduzione del VAR anche nel campionato di Serie B, che dalla prossima stagione avrà in pianta stabile l'ausilio della tecnologia. Di questo, ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, ne ha parlato il Ds della Cremonese Nereo Bonato: "Sicuramente la tecnologia così avanzata ha un'utilità per tutto il campionato, dopo l'esperienza in A arriva anche in B: se utilizzato in modo consono e opportuno, può davvero dare una mano a tutto il sistema, aiuta a risolvere situazioni che rischierebbero di dare eccessive problematiche. Chiaramente non si deve però esagerare. La sperimentazione offline del girone di ritorno sarà sicuramente molto utile".

Nota poi generica al campionato: "Abbiamo ora l'opportunità di dare seguito alla vittoria contro la Salernitana, finora non siamo stati bravi a dimostrare i nostri reali valori ma ne abbiamo l'opportunità, da cogliere. Contro il Pescara sarà tosta, loro stanno vivendo un ottimo momento, ma anche noi vogliamo e dobbiamo dire la nostra".