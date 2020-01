© foto di Federico De Luca

Ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, il Ds del Crotone Giuseppe Ursino ha fatto il punto della situazione sul mercato dei rossoblù: "Del girone di andata, possiamo tracciare un bilancio assolutamente positivo, quindi non ci saranno stravolgimenti alla rosa o acquisti fatti tanto per: solo chi partirà sarà sostituito. Sicuramente andremo alla ricerca di una punta per sostituire Vido, che ci lascia: under od over non importa, l'importante è che sia bravo e funzionale a noi. Abbiamo poi in forse Nalini, se partirà qualcuno lo rimpiazzerà, mentre sicuramente daremo in prestito Petris: ci dispiace darlo via, ma è giusto che vada a giocare, a ogni modo rimane nostro".