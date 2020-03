esclusiva Ds Crotone: "Vorremmo finire il campionato. Ma servirà prima un mini ritiro"

vedi letture

Per fare un punto della situazione in casa Crotone, anche per capire come si sta organizzando il club in questo difficile momento, i microfoni di TuttoMercatoWeb.com hanno contattato il Ds Giuseppe Ursino.

Un momento complesso anche per i direttori che devono guardare in ottica futura: come si sta muovendo adesso per il suo Crotone?

"Con la società stiamo vedendo dei giocatori che ci potrebbero interessare, siamo sempre in contatto con gli agenti, per monitorare il tutto. In questo difficile momento, più di questo non si può fare. Ma non ci fermiamo".

Avete però in ballo una possibile promozione in A: giocatori quindi funzionale anche alla massima serie?

"Lavoriamo su due programmi, uno per una categoria e uno per l'altra, ma ovviamente anche su profilo che possano esser congeniali per entrambe le situazioni. La cosa principale da fare è essere aggiornati su tutto, e in tal senso le piattaforme tecnologiche sono un grande contributo".

A proposito del campionato, è dura fare previsioni sulla possibile ripresa e sull'eventuale fine.

"Per prima cosa, l'essenziale è curare la salute delle persone, il momento è davvero duro, per il resto ci sarà tempo. E' comunque chiaro che noi il campionato vorremmo finirlo, ma occorrerà, a mio parere, avere anche il parere dei medici prima di ogni eventuale situazione: non si potrà riprendere dal niente, servirà una sorta di mini ritiro, non si può giocare d'improvviso. I giocatori sono in difficoltà, ma sia io che altri dirigenti siamo molto in contatto con loro. La società è presente".