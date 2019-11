© foto di Federico De Luca

Ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, in merito all'approvazione dell'introduzione del VAR in Serie B, ha parlato il Ds dell'Empoli Pietro Accardi: “Reputo l’introduzione del VAR assolutamente positiva. È una tecnologia che ha dimostrato di poter essere un valido sostegno al lavoro dei giudici di gara. Nella massima serie e in Europa - tranne in casi sporadici - ha limato e limitato quelle difformità di giudizio che spesso portavano a veleni e sospetti.

Già in Serie A, nel corso della scorsa stagione, abbiamo avuto modo di comprendere quanto il VAR possa essere prezioso nell’offrire a tutti quanti un senso generale di trasparenza. Questa decisione era attesa e importante per la Lega B, così come importante sarà la fase di sperimentazione prevista per il girone di ritorno e l’introduzione definitiva con i prossimi playoff e playout”.