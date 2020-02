ESCLUSIVA TMW - Ds Pordenone: "Respinte richieste dalla A per nostri ragazzi"

© foto di Uff. Stampa Pordenone

Vola basso il Pordenone, che non si lascia prendere da facili entusiasmi e tiene i piedi ben saldi a terra, per cercare di portare avanti nel miglior modo possibile quel percorso iniziato con l'avvio del campionato di B: che allo stato attuale vede i ramarri in seconda posizione.

E che vede gli stessi anche rinforzati dal mercato invernale, che, ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, viene commentato dal responsabile dell'area tecnica Matteo Lovisa.

Nomi di spessore, pochi ma ottimi: il mercato di una squadra che punta alla Serie A?

"È stato il mercato di chi ha cercato di rinforzarsi in alcuni ruoli, all'interno di una rosa che ha visto una sola uscita, e tre entrate. Vogliamo cercare di fare al meglio delle nostre possibilità, tanto che, per non stravolgerci, abbiamo respinto anche parecchie richieste per i nostri calciatori".

Al netto dell'importanza che ogni giocatore ha per il Pordenone, quale mancata cessione, per così dire, le ha dato maggior orgoglio?

"Se devo fare un nome su tutti, dico Pobega, ma alla fine, come detto, sono tutti per noi importanti ed è stata una soddisfazione generale quella di averli trattenuti. Anche Strizzolo aveva molte richieste, persino dalla categoria superiore, ma neppure le abbiamo prese in considerazione. La B è un torneo molto tosto, non potevamo affatto indebolirci, dobbiamo ancora raggiungere la quota salvezza".

Con un secondo posto in tasca, quindi, non si sente ancora salvo?

"Per niente, fino a quanto non avremo 45 punti non possiamo sentirci salvi, non lo siamo. E dobbiamo rischiare il meno possibile in un campionato dove nessuno molla. La salvezza sarebbe per noi già un traguardo storico al nostro primo anno in B, quello che poi succederà lo valuteremo dopo, raggiunta quella quota cui accennavo".