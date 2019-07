ESCLUSIVA TMW - Ds Pordenone: "Rinforzare l'attacco è la nostra priorità"

Prima storica stagione in Serie B per il Pordenone, vincitore del Girone B dello scorso campionato di C: un lungo percorso che ha portato la famiglia Lovisa a consolidarsi nel calcio professionistico, e che ora vedrà i friulani provare a ripetersi in Cadetteria.

Di mercato e obiettivi, Tuttomercatoweb.com ne ha parlato con il DS Matteo Lovisa.

La B è ora più che mai realtà, è tempo di programmare il futuro: quali sono gli obiettivi stagionali?

"Indubbiamente dobbiamo cercare di centrare il prima possibile l'obiettivo della salvezza, mantenendo un certo equilibrio per tutta la stagione. Poi vedremo, ma la permanenza in categoria è quello che deve interessarci per prima cosa".

Una rosa in costruzione: come sta procedendo il mercato?

"Abbiamo messo una solida base confermando tanti calciatori della scorsa stagione, ora cerchiamo elementi funzionali al nostro progetto che abbiamo voglia di soffrire insieme a noi. In B le liste sono molto diverse dalla C, non ci concentreremo su un discorso di età ma più, appunto, di funzionalità".

Si è molto parlato della conferma di Candellone: è fatta per la sua permanenza in neroverde?

"Fatta ancora no, c'è un accordo di massima con il ragazzo e con l'agente, ora aspettiamo il Torino, che ne detiene il cartellino. Ma credo e spero che non ci siano problemi".

E' l'attacco il reparto dove dovrete agire maggiormente?

"L'attacco è il reparto dove siamo più scoperti, dovranno arrivare sicuramente 2 o 3 elementi. Stiamo cercando i giusti incastri".