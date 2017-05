ESCLUSIVA TMW - Ds Salernitana: "Buona annata, ma si poteva entrare nei play off"

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

“È stata una stagione positiva anche se si poteva entrare nei play off”, così il direttore sportivo della Salernitana Angelo Fabiani ha commentato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com la stagione della squadra campana che per un certo periodo è rimasta in scia degli spareggi per la Serie A: “La stagione credo che sia positiva, nonostante non si siano centrati i play off. Purtroppo in certe fasi della stagione non abbiamo raccolto quanto meritato e alla fine siamo rimasti fuori. È un peccato perché vista la rosa della nostra squadra avremmo potuto recitare la nostra parte”.

Cosa è mancato per fare quel passo in più?

“In certe situazioni serve che tanti fattori si incastrino fra di loro. Serviva un pizzico di fortuna in più e che il vento soffiasse a nostro favore, invece spesso ci è stato contrario. Poi sappiamo che le cose possono cambiare in breve tempo basti pensare che il Trapani un anno fa si giocava la Serie A mentre ora è purtroppo retrocesso in Lega Pro”.

Il futuro sarà ancora con Bollini?

“Il mister ha meritato sul campo la fiducia della piazza e della società e si è conquistato la possibilità di continuare alla guida di questa squadra. Detto questo presto ci sarà un vertice con la proprietà in cui si parlerà del futuro di Bollini e anche del mio. Prima di allora non si può dire nulla di concreto”.

Per lei in passato si è parlato anche del Palermo. Qual è la sua situazione?

“Ci sono state tante situazioni e voci. Però ripeto che prima dell'incontro con la proprietà nulla è stato deciso o stabilito. Vedremo più avanti”

Ultima domanda sui play off. Vede una squadra favorita per la A?

“Con i play off inizia un nuovo torneo dove tutto può accadere, non ci sono favorite perché i fattori in campo sono diversi rispetto al campionato. Non credo si possano fare pronostici, vedo tutto molto aperto”.