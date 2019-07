ESCLUSIVA TMW - Ds Trapani: "Club ambizioso con idee buone e concrete"

Con il suo ritorno a Trapani, è ripreso il progetto che il Ds Raffaele Rubino aveva iniziato la scorsa estate, e che è poi culminato con la promozione in Serie B della squadra. Qualche mese di stop forzato, poi il nuovo approdo per la nuova avventura.

Queste le parole del direttore a Tuttomercatoweb.com.

Era nell'aria e così è stato, è tornato a Trapani: perché questa scelta?

"Sono stato scelto io dalla società, che ha visto in me la persona più adatta per ripartire con un nuovo e ambizioso progetto. Le idee di concretezza e voglia di fare che ha mostrato la nuova proprietà, hanno cancellato quella piccola parentesi negativa che comunque non mi riguarda, credo di aver fatto un buon percorso in granata. Sono stato felice di sposare questo nuovo progetto".

Solo cinque giorni fa, dichiarò di avere in rosa solo dieci calciatori: come prosegue il mercato, con il tempo che stringe?

"Non abbiamo fretta, partiremo domenica per il ritiro e con il tempo allestiremo la rosa. Già oggi ho appuntamenti importanti per dare una base concreta alla squadra".

Quali sono gli obiettivi stagionali del Trapani?

"Per prima cosa, vogliamo centrare la salvezza. Io sono a lavoro per allestire una rosa importante, la proprietà studierà le strategie per un progetto più duraturo possibile".