ESCLUSIVA TMW - Ds Venezia: "Il 30 ottobre si ponga fine a questo caos"

© foto di Federico De Luca

Il caos campionati che coinvolge la B e la C visto da Valentino Angeloni, ds del Venezia. "Aspettiamo con ansia che risolva questa vicenda - dice a Tuttomercatoweb.com - spero proprio che martedì si possano avere certezze. Una situazione di questo genere non è ormai più accettabile, qualcuno non ha mai giocato e questo non è possibile. Per capire chi ha sbagliato ci saranno gli organi preposti, non ho le capacità per dirlo io. E' chiaro che deve essere sistemata la situazione per dare regolarità. Siamo tutti in attesa, così non si può, siamo a novembre.... Ripeto, il trenta ottobre occorre porre fine a questo caos per poi dare la possibilità ad ognuno di concentrarsi nella sua categoria".

Il Pisa intanto ha chiesto la sospensione del campionato in C....

"Capisco le esigenze del Pisa ma anche altre società avrebbero potuto fare questo tipo di richiesta. Le candidate al ripescaggio ad esempio hanno sempre giocato. Fermarsi ancora non sarebbe opportuno e non lo capisco ma magari mi mancano dei dati. Ora è il momento di ripartire nel modo migliore e siamo ad aspettare".