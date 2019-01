Il Venezia si muove sul mercato soprattutto per trovare rinforzi in attacco. "Dobbiamo ottimizzare la rosa, abbiamo tre-quattro giocatori in esubero e proveremo a vedere se ci sono le condizioni per mandarli a giocare", dice a Tuttomercatoweb.com Valentino Angeloni, ds del Venezia. "Poi stiamo anche cercando di capire cosa può riservare il mercato per il reparto avanzato".

Nel frattempo è emerso il nome di Stoian. Ipotesi reale?

"No. per ora no".

Tra i giocatori in uscita c'è anche Zigoni...

"Sì, lui e poi Geijo e Fabiano. Stiamo inoltre monitorando la situazione di Falzerano in scadenza a giugno e vediamo che cosa succederà. Ripeto, vorremmo dare al tecnico qualche giocatore con caratteristiche differenti nel reparto offensivo. In più c'è qualche richiesta per qualche nostro giocatore e vedremo di bilanciare le due cose".