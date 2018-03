ESCLUSIVA TMW - Ds Venezia: "Voci destabilizzanti infondate, la società è unita"

L'ultimo derby vinto col Cittadella per continuare a sognare e per respirare ancora aria d'alta classifica. I successi con Ternana e Ascoli, poi il ko rocambolesco e all'ultimo tuffo contro l'Empoli e il 2-1 al Citta per rialzarsi e consolidare la sesta posizione in Serie B. Un ruolino di marcia importante per i Lagunari che Tuttomercatoweb.com vuole commentare con il ds del club di Joe Tacopina, Leandro Rinaudo. "E' una stagione importante -esordisce il giovane uomo mercato del Venezia-, per quello che stiamo dimostrando è così: essere nelle zone alte è un merito di tutti. Della società, del mister, della dirigenza e dei ragazzi. Il Presidente ha messo entusiasmo e risorse, costruendo qualcosa di veramente importante in pochi anni".

Il successo col Cittadella è stato bello sudato....

"Sono una squadra tosta, difficile, rognosa. Da anni fanno una B esemplare con grandi meriti del lavoro della dirigenza. Abbiamo risposto alla grande, la classifica è meritata e i segnali sono positivi per il futuro anche se chiaramente non dobbiamo mollare e servirà ancora continuità".

Futuro, continuità. Iniziamo a parlare del suo?

"Sento voci da gennaio a proposito del nuovo ds -spiega Rinaudo, col contratto in scadenza nel giugno che verrà-. Non mi hanno mai toccato, sono sempre stato concentrato sul lavoro e sulla continuità del mio ruolo fino all'ultima partita che disputeremo. Sono sereno anche se c'è chi cerca di destabilizzare. Sappiano che non è facile: il gruppo è sano, compatto, forse le malelingue sono invidiose per il campionato che stiamo facendo. Qui voglio togliermi le mie soddisfazioni, fare il massimo da qui a giugno. Poi mi incontrerò col club, è chiaro, quando ci saraà modo faremo una chiacchierata sul futuro: so bene che i cambiamenti sono all'ordine del giorno nel calcio ma posso sottolineare e ribadire che qui sto benissimo e sono felice di lavorare per il Venezia. Sono sereno, il lavoro sta pagando".

Parliamo del rendimento del mister.

"Ho letto di voci e, altrettanto, di contatti con altri tecnici. Solo voci destabilizzanti: ha valore assoluto e sarà un grande allenatore come è stato un grande giocatore. Le chiacchiere sono e restano solo tali, Inzaghi sta dimostrando coi fatti e sul campo di essere un top".

Chiudiamo col suo rapporto con Tacopina.

"Il Presidente è un ambizioso, una persona diretta, vera, genuina. Lo ha dimostrato in questi tre anni, costruendo qualcosa di bello e importante. E' un orgoglio per me lavorare qui".