ESCLUSIVA TMW - Dt Palermo: “Spiace per Tedino. Questa squadra farà bene”

© foto di Chiara Biondini

Il Palermo cambia. Da Tedino a Stellone, per marciare verso la Serie A. “Sono amareggiato per l’esonero, Tedino è stato sfortunato”, dice il direttore dell’area tecnica rosanero, Rino Foschi, a TuttoMercatoWeb. “Sicuramente - prosegue Foschi - non è stata la sconfitta di ieri che ha fatto esonerare Tedino, per il quale mi dispiace. L’esonero parte da lontano. Stellone? Se è tornato vuol dire che Zamparini è convinto ch possa dare qualcosa in più di Tedino. Sono al fianco di Zamparini e lo ascolto. Ho parlato con il mister, che avevo già avuto da calciatore, in fase di presentazione sarà lui a dare le sue spiegazioni sul ritorno. Io - conclude Rino Foschi - sono convinto che questa squadra possa fare bene”.