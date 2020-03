esclusiva Empoli, Chinnici: “Skype e Whatsapp, l’allenamento ai tempi del Covid-19”

Ieri l’idea, oggi la realizzazione di quanto pensato. Franco Chinnici, preparatore atletico dell’Empoli, ex tra le altre di Roma e Genoa, ha ideato un metodo di lavoro per far restare in forma la squadra ai tempi del Coronavirus che da oggi è stato messo in pratica dai calciatori di Marino. Ore 9.50 appuntamento di gruppo in videochiamata, su Skype o Whatsapp. Tutti insieme, pronti ad allenarsi per fare di necessità virtù in un momento delicato per tutto il Paese. Alle 10 il via ai lavori. “Io mi occupo dei centrocampisti, Rocco Perrotta dei difensori e Giovanni Petralia degli attaccanti. E agli infortunati pensa Arber Prifti”, spiega Chinnici a TuttoMercatoWeb.

Come si svolge l’allenamento?

“Ieri sera abbiamo fatto le prove, oggi abbiamo messo in pratica l’idea. Alle 9.50 ci troviamo tutti in gruppo grazie a Skype. Chi non è riuscito a scaricare l’applicazione ha utilizzato la videochiamata di Whatsapp. Spieghiamo cosa fare e alle 10 del mattino si comincia. Oggi abbiamo fatto lavoro di forza a carico naturale”.

Una novità. Come è stata presa dalla squadra?

“Bene, ho visto grande disponibilità. Ci abbiamo riflettuto, per tenere i calciatori in forma bisogna pur fare qualcosa. I ragazzi avevano voglia di allenarsi, anziché dare un programma individuale abbiamo scelto questa soluzione. In videochiamata puoi comunque correggere qualche errore. I ragazzi fanno le loro domande, noi cerchiamo di aiutarli. È un momento particolare. Oggi l’allenamento è durato quaranta minuti ma qualcuno ha chiesto di fare qualcosa in più sempre in collegamento con me via Skype. Siamo uno staff che lavora di comune accordo, anche con il nutrizionista, il Professor Angelini, che in una chat di gruppo è pronto a dare i suoi consigli. Nei limiti del possibile cerchiamo di non far mancare nulla ai ragazzi”.

È stato ipotizzato il ritorno in campo per gli allenamenti delle squadre nelle prossime settimane. In base a come evolve l’epidemia i primi allenamenti potrebbero svolgersi a secco. E nello spogliatoio i calciatori potrebbero entrare a gruppi di quattro. Come la vede?

“La nostra società intende rispettare le regole. Si gioca a calcio, la palla è il mezzo principale... però eventualmente potrebbe essere un primo passo. Ma prima bisogna essere certi che tutto sia a posto, la salute conta più di ogni altra cosa”.

Quanti allenamenti in gruppo serviranno ad una squadra prima di poter tornare in campo a giocare una partita?

“Quindici-venti giorni potrebbero bastare per dare quella vivacità alle squadre. Al momento non si sa quando si tornerà a giocare, poi i calciatori non sono tutti uguali. Bisognerà fare la giusta valutazione di ogni singolo calciatore e successivamente si comincerà a lavorare nello specifico. Ovviamente lavorare con la palla aiuta”.

La Gumina, oggi alla Samp, è risultato positivo al Coronavirus. Ha avuto modo di parlare con lui?

“Ci sentiamo ogni giorno, gli ho fatto un grande in bocca al lupo e glielo rifaccio adesso pubblicamente. Sta bene, si è ripreso. Siamo entrambi palermitani, ci lega un grande rapporto. Gli auguro di tornare presto a fare gol”.

Ciccio Caputo lo ha detto a tutti con un biglietto dopo il gol al Brescia: bisogna stare a casa.

“È un grandissimo ragazzo. Ha tanti valori, è un persona perbene. Di lui ho un ricordo estremamente positivo”.