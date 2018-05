ESCLUSIVA TMW - Empoli, contatti per Mmaee: si svincola dallo St.Liegi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ventisette presenze in stagione con la maglia de Maastricht, in Jupiler League olandese, Samy Mmaee A Nwambeben è in prestito in Olanda dallo Standard Liegi. Centrale difensivo di Halle, classe 1996, andrà in scadenza di contratto con la società belga a fine stagione ma ha già preso la decisione, come raccolto da Tuttomercatoweb.com, di non rinnovare il suo contratto con lo Standard. Sarebbero da registrare alcuni contatti con società italiane come la neopromossa Empoli, con Mmaee che a breve sarà un'occasione a parametro zero.