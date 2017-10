ESCLUSIVA TMW - Empoli, occhi su Palma e Di Gregorio del Renate

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione l'Empoli avrebbe messo gli occhi su due calciatori che si stanno mettendo in luce con la maglia del Renate. Si tratta del portiere scuola Inter Michele Di Gregorio, classe '97, e del centrocampista scuola Atalanta Antonio Palma, classe '94. Uno scout del club toscano era infatti presente in occasione della sfida contro la Sambenedettese per osservare da vicino i due calciatori nerazzurri.