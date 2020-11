esclusiva Entella, Borra suona la carica: "Determinati a centrare la prima vittoria stagionale"

La Serie B si ferma per le Nazionali, ma l’Entella prosegue il suo percorso: domani, infatti, si giocherà il recupero della 5^ giornata con il Venezia, una gara che può rilanciare i liguri dopo il brutto ko contro il Lecce.

Per una panoramica sul momento della squadra, i microfoni di TuttoMercatoWeb.com, hanno contattato il portiere Daniele Borra.

Una gara che arriva forse a pennello: c’è da ammortizzare la pesante sconfitta con il Lecce.

“Se avessi avuto anche noi la sosta, sarebbe stato più duro digerire il risultato contro il Lecce, così abbiamo invece la pronta occasione per rifarci di una brutta prestazione e di una sconfitta che è stata sì pesante, ma non veritiera: la gara nostra si è chiusa al momento dell’espulsione e del rigore che ha portato all’1-3 i salentini, ed è per questo che dico che il passivo, comunque evitabile, è stato eccessivo”.

Come arrivate al match di domani?

“Siamo carichi. Abbiamo non solo voglia di cancellare la gara di domenica, ma anche la determinazione di cercare la prima vittoria stagionale”.

Una partenza a rilento, ma l’Entella ha sempre dimostrato di saper reagire. Come commenti questo inizio di stagione?

“Con il cambio di allenatore, abbiamo avuto una breve fase di adattamento, poi ci siamo trovati a cambiare modulo, ma abbiamo lavorato bene fin da subito, tanto che le prestazione, eccezion fatta per quella di domenica, sono state sempre buone. Certo, ci è mancata un po’ di fortuna, e forse attenzione anche a qualche dettaglio che possiamo curare meglio. Ma non ci manca la voglia per cambiare rotta”.

Dopo il biennio a Carrara, sei al tuo secondo anno di B: come ti senti cresciuto, anche avendo ora maggior continuità?

“Nel biennio alla Carrarese mi sono fortificato molto, ho imparato tanto, sono cresciuto capendo davvero cosa vuol dire la vita da calciatore. La B, però, rispetto alla Serie C, è un’altra cosa: dopo l’infortunio dello scorso anno, mi sono ripreso, potendo giocare la parte finale del campionato passato, e sono felice adesso mi sia stata data l’opportunità di avere continuità. Continuerò ad allenarmi sempre al massimo, per cercare di tenere stretto il posto”.

Il Covid-19 sta però segnando la stagione: quanto incide la pandemia con il prosieguo del campionato?

“A Chiavari, dove comunque c’è il massimo scrupolo, la differenza la noto in un semplice aspetto: nello spogliatoio teniamo tutti la mascherina, è ancora strano vedersi così. Però siamo fortunati perché, a differenza di altri lavoratori, possiamo continuare a fare quello che ci permette di vivere, quindi il minimo che possiamo fare è attenersi alle regole”.