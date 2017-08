ESCLUSIVA TMW - Entella, Caputo verso il prolungamento del contratto

Fonte: Tommaso Maschio

Nonostante a più riprese l'Entella abbia dichiarato l'incedibilità del centravanti Francesco Caputo, le voci di mercato non accennano a smettere, con Parma ed Empoli pronte a tentare un nuovo assalto dopo Ferragosto. Per questo, secondo quanto raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com, il club ligure proporrà a breve al giocatore un'offerta di allungamento del contratto (in scadenza tra due anni) per blindarlo definitivamente e legarlo ancora più strettamente ai colori biancocelesti.