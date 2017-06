ESCLUSIVA TMW - Entella, Castorina sul mercato: "Uno-due innesti per reparto"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Le ultime settimane alla guida della prima squadra della Virtus Entella nella stagione appena conclusa sono bastate alla dirigenza dei Diavoli Neri per convincersi delle qualità di Gianpaolo Castorina. Qualità che hanno garantito al tecnico la conferma anche per la prossima stagione di Serie B. "Non posso essere altro che felice della fiducia dimostrata dal club - racconta in esclusiva ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com -. Hanno valutato il mio lavoro nell'ultimo biennio e lo hanno reputato valido anche per la massima serie".

Per ripartire nel campionato 2017/2018 cosa è giusto salvare del campionato scorso?

“Lo zoccolo duro di un gruppo che negli ultimi 3/4 anni ha dimostrato non solo valori tecnici, ma anche umani di altissimo livello. Senza dubbio sarà un vantaggio in vista del prossimo anno”.

Qualche novità ci sarà comunque. Ha già chiesto qualche rinforzo alla dirigenza?

“La società sa bene dov’è necessario intervenire per risultare competitivi. Con Superbi c’è un confronto continuo. Gli innesti saranno pochi ma di valore. Una o due pedine al massimo per reparto”.

Sul fronte delle uscite invece continuano a circolare voci su Francesco Caputo.

“Ciccio è un attaccante fra i più prolifici della Serie B. Qui ha trovato la giusta serenità ed ha sposato il nostro progetto. Le sirene di mercato nei suoi confronti sono normali, ma personalmente credo in un calcio fatto di rapporti umani e non solo di pallone. Non vogliamo perderlo”.

Un altro nome molto chiacchierato è quello di Antonio Cassano. E’ ancora possibile un suo sbarco a Chiavari?

“Di Cassano è circa un anno che si parla in relazione all’Entella. Personalmente amo i giocatori di alta qualità come lui, ma da quello che leggo e sento in giro ci sono proposte di alto livello per lui”.

Chi invece potrebbe consacrarsi a Chiavari è Nicolò Zaniolo.

“Credo che sia pronto per una stagione da protagonista. La sua è stata una crescita esponenziale. E’ un 1999 ed ha tanta strada davanti a se ancora da percorrere: con calma ci riuscirà”.

Chiudiamo con gli obiettivi della Virtus Entella per la prossima stagione. Magari agganciare quei playoff sfuggiti negli ultimi due campionati?

“In questo caso faccio mie le parole del presidente che crede nella politica dei piccoli passi. Per una realtà come la nostra il mantenimento della categoria è di primaria importanza per questo evitiamo di guardare troppo in alto. La salvezza è il nostro traguardo principale. Non può non essere così”.