ESCLUSIVA TMW - Entella, Chiosa: “In C anno infinito, ora riprendiamoci il nostro”

Juve, Inter, Milan (un po’ meno), Atalanta (ora di più) e tante altre big. Perché nel calcio si sente spesso parlare dei cosiddetti squadroni, ma il 2019 è stato anche l’anno che ha portato ancora di più alla ribalta l’Entella, finita anche nelle cronache mondiali: il motivo è noto a tutti. Dopo la retrocessione in C, il club aveva presentato domanda di riammissione in B, con tanto di definitiva sentenza, ma la Lega B l’ha sempre respinta, di fatto condannandola alla terza serie che ha fatto il possibile per tutelare il club. Sceso per la prima volta in campo alla 10^ giornata, con tutto ciò che questo ha comportato.

Sacrifici fisici, perdite economiche e molto altro… ma alla fine la B è stata riconquistata.

Storia in sintesi.

Un commento a tutto ciò, ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, è stato fatto dal difensore Marco Chiosa.

Un 2019 sicuramente molto particolare: che bilancio ne tracci?

“Particolare come minimo! (ride, ndr) A gennaio, inizio anno solare, ci siamo ritrovati a disputare il girone di ritorno e metà di quello di andata: mesi lunghi, stagione infinita. Siamo sempre stati primi in classifica, ma poi ha pesato il confronto, giocato ad aprile ma valido per l’andata, con la diretta inseguitrice, il Piacenza, contro la quale si è scatenata una sfida a distanza: il ko ci ha portato a chiederci cosa fare, ma siamo stati bravi a crederci fino alla fine. Anche perché ai playoff saremmo arrivati eccessivamente stremati. Poi in B siamo partiti forte, c’è stato un periodo di assestamento in cui non abbiamo raccolto molto, ma abbiamo sempre lavorato per preparare tutto nei minimi dettagli: ora vogliamo chiudere al meglio il 2019, ci sono due partite e ci teniamo a fare bene”.

Che campionato è, questo di B?

“Abbiamo praticamente affrontato tutte le squadre, e posso dire che il livello generale è alto. Ma, a parte il Benevento che sta probabilmente facendo un campionato a sé, c’è molto equilibrio”.

Che fotografia ti porti dietro, a livello personale e di squadra, di questo 2019?

“Sicuramente la vittoria del campionato. Poi, a livello personale, anche la laurea”.

Sei diventato anche testimonial dell’Entella nelle scuole.

“Non credevo che la laurea a livello mediatico avesse una così grande cassa di risonanza, ma sono felice di quello che mi ha riconosciuto il club. E’ chiaro che il lavoro influenza l’umore, quando si perde non è facile avere la testa sui libri, ma spero di riuscire a far capire che si può conciliare tutto, sport, lavoro studio, occorre solo tanta volontà”.