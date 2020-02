ESCLUSIVA TMW - Entella, De Col: "Torno in un ambiente dove sono stato bene"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un cerchio che si chiude. A sette anni di distanza, era la stagione 2012-2013 e la formazione chiaverese raggiunse la semifinale playoff poi persa col Lecce, Filippo De Col torna a vestire la maglia dell'Entella. "Sono contento - ha sottolineato il terzino biancoceleste ai nostri taccuini - perchè sono ritornato in un ambiente dove sono stato bene. E' stato un anno importante che mi ha lanciato in C e mi ha poi portato a giocare in Serie B. Tornare a vestire questa maglia è un'emozione e un orgoglio".

C'è un ricordo particolare legato alla precedente esperienza con la maglia dell'Entella?

"La partita giocata contro il Trapani dove perdevamo in casa 2-1 e io feci assist e gol al 90'. Mi ricordo che in quel Trapani in panchina c'era proprio mister Boscaglia".

Quanto è stato difficile stare fermo sei mesi?

"Non è assolutamente stato facile ma ho avuto l'aiuto necessario della mia famiglia e del mio preparatore. Devo ringraziare anche il Sandonà calcio che mi ha permesso di allenarmi con loro e Renzo Casellato, il mio preparatore. Queste sono le persone che mi sono state vicino. Oltre, ripeto, alla mia famiglia".

Che gruppo ha trovato?

"Ho trovato un gruppo molto unito e molto coeso che nella passata stagione ha raggiunto un traguardo importante. Mi sono inserito bene nel gruppo ma perchè i ragazzi mi hanno permesso di inserirmi bene. Ci sono i presupposti per fare bene, sono ottimi ragazzi. E io mi metto a disposizione loro".

Oltre all'Entella, c'è stata anche la tua esperienza allo Spezia.

"Posso solo ringraziare i tifosi e il presidente Gabriele Volpi che mi ha dato la possibilità di vestire una maglia importante. Poi ho anche indossato la fascia di capitano in alcune occasioni ed è stato un orgoglio. Ringrazio tutte le persone che mi hanno scritto ai tempi ma anche adesso visto che ho mantenuto ottimi rapporti. Ora però si è aperta un’altra opportunità".

Il girone di ritorno è iniziato con due pareggi e una sconfitta.

"Diciamo che secondo me non dobbiamo metterci pressione da soli. Io, ripeto, ho trovato un gruppo coeso e pensiamo partita per partita. Questo è un campionato difficile. Non dobbiamo metterci pressione ma allo stesso tempo lottare con il coltello fra i denti come i miei compagni hanno fatto a Livorno. E' una squadra che non molla mai è questo è il punto di forza. Poi si tireranno le somme verso la fine della stagione, ma il primo obiettivo è la salvezza".

Pronto a scendere in campo? Magari contro il Pescara domenica?

"Sinceramente queste sono scelte che spettano al mister. Io mi sento pronto e do la disponibilità. Non gioco da tanto tempo ma la voglia a volte fa più della condizione. Però, ripeto, se il mister riterrà che sono pronto per giocare darò il mio contributo, altrimenti sosterrò i compagni dalla panchina".

Dove può arrivare questa Entella?

"Dove può arrivare non lo so perchè non posso predire il futuro. A cinque giornate dalla fine ti darò una risposta. Ora dobbiamo solo pensare partita per partita e raggiungere l'obiettivo della salvezza. Poi il campionato è talmente equilibrato che è difficile porsi obiettivi".