ESCLUSIVA TMW - Entella, Eramo: "Fortificati dall'anno scorso: ora stiamo al top"

© foto di Federico Gaetano

Non solo il Ds Superbi . Ai microfoni di TuttoMercatoWeb, che ha trascorso una giornata in casa Entella, ha parlato anche il centrocampista Mirko Eramo, che ha fatto il punto della situazione con gli occhi di chi vive il mondo biancoceleste dal campo.

Un periodo positivo per l'Entella: come sta la squadra?

"Adesso stiamo bene, è chiaro che le vittorie cambiano l'umore e il morale diventa alto, si lavora meglio. Ma non dobbiamo distrarci, mancano tre partite alla fine del girone di andata, dobbiamo continuare a sorprendere la nostra gente come abbiamo fatto finora".

Tre gare in una settimana: periodo intenso.

"Giocare sotto le feste è sempre un periodo particolare, e per altro saranno tre gare toste, ma prima dobbiamo pensare al Perugia, nostra prossima avversaria, poi vedremo il resto. Gli umbri non stanno vivendo un momento esaltante, ma sono una squadra costruita per traguardi importanti, anche se dalla nostra abbiamo la voglia di fare bene e il morale alto".

Quali potranno essere le insidie che avrà la gara del "Curi"?

"Il Perugia, come detto, ha una rosa di primo livello, ma noi dobbiamo tenere botta ribattendo colpo su colpo per portare gli episodi dalla nostra parte. E' uno stadio particolare il "Curi", dà tanto ma può anche toglierti molto. A ogni modo noi ci arriviamo in forma. Sarà importante fare bene per aver la giusta carica anche nelle restanti due gare e chiudere nel migliore dei modi il girone di andata: pensiamo di gara in gara, ma è chiaro che tre vittorie sono il nostro obiettivo. Però sarà il campo a dire cosa meritiamo".

Arrivate da una stagione, la scorsa, decisamente particolare. Quando ha inciso, positivamente, tutto quello che avete passato?

"Ora è facile dire che è stato meglio non essere stati ripescati, l'anno scorso, e aver vinto la Serie B sul campo, ma è vero che quell'esperienza ci ha fortificati: siamo stati bravi a riprenderci sul campo quello che ci avevano tolto, vincendo un campionato impossibile, quasi contro ogni legge della fisica. Come gruppo ci ha compattati, e questo è stato un vantaggio: eravamo una rosa già pronta per la B, ora vogliamo confermarci".