esclusiva Entella, G.De Luca: "Situazione non facile ma insieme possiamo sconfiggere il virus"

vedi letture

Allenamenti sospesi in casa Entella. La truppa biancoceleste, visto la situazione delicata dovuta all'emergenza COVID-19, ha prorogato la ripresa degli allenamenti per il 22 marzo prossimo. Lavora da casa dunque anche bomber Giuseppe De Luca, che prima dello stop ha raggiunto la doppia cifra in stagione: "Non è una situazione facile perchè comunque rimanere in casa non è facile - ha detto ai nostri taccuini l'attaccante della formazione ligure -. Di certo dobbiamo tutti insieme rispettare le regole date perchè solo così possiamo sconfiggere questo virus per poi riprendere le nostre attività e la nostra quotidianità. Però ora si tratta fare piccoli sacrifici".

Il mister e lo staff tecnico vi ha dato lavoro da casa?

"Certo. Il lavoro ce lo hanno dato tramite il preparatore atletico. Facciamo quello che si può in casa, proviamo a tenerci in forma. Facciamo il massimo che si può mantenendo anche un'alimentazione corretta. Sappiamo che questo periodo è particolare e dobbiamo cercare di limitare alcune cose. Dobbiamo stringere i denti".

Si sente con gli altri compagni?

"Ci sentiamo tutti i giorni sulla chat di squadra. A volte cerchiamo anche di sorridere un po'. E' una cosa molto grave ma cerchiamo di aiutarci l'uno con l'altro, cerchiamo di allenarci ed essere pronti quando si rientrerà alla normalità perchè il nostro obiettivo è salvarci il più presto possibile, sperando di giocare tutte e dieci le partite. Non so se ci sarà lo slittamento dei campionati o altro, ma noi dobbiamo cercare dentro di noi le motivazioni anche se non facile. Ripeto, ci aiutiamo l'uno con l'altro. La chat di squadra ci aiuta a stare in compagnia anche chi magari non ha i parenti qua. E' dura senza le persone care, cerchiamo di stare più vicini possibile".

L'Entella da sempre è molto attiva nel campo della solidarietà. Questa volta è attiva una raccolta fondi per aiutare l'ASL4 del Tigullio.

"Tutti abbiamo dato un contributo per aiutare la terapia intensiva dell'ASL4 in questo momento delicato. Cerchiamo nel nostro piccolo di aiutare le persone che magari hanno molto più bisogno di noi. Come detto prima, speriamo di sconfiggere questo virus il più presto possibile e riprendere l'attività di tutti i giorni, non solo quella calcistica".

Prima della pausa è arrivato un successo contro l'Ascoli e il tuo decimo gol stagionale.

"Da una parte spiace questo stop, visto che avevamo ottenuto una bella vittoria contro l'Ascoli però, giustamente, per forza maggiore è stato sospeso tutto. A livello personale sono soddisfatto, quando un attaccante arriva in doppia cifra, vuol dire che l'annata è positiva. Non sono una persona che si vuole accontentare e voglio continuare a segnare e battere il record personale di gol in Serie B. Poi, quando finirà il campionato, tireremo le somme. Se sono arrivato in questo modo a realizzare 10 gol ed essere un giocatore importante per squadra lo devo, come ho detto sempre nelle precedenti interviste, ai miei compagni di squadra, allo staff tecnico che da l'anno scorso mi hanno supportato in un momento non facile. Diciamo che, dopo il rientro dalla Romania, era un periodo buio ma i miei compagni, il mister e i preparatori mi hanno sempre aiutato dicendomi di non mollare e che sarei tornato quello che ero. Alla fine i fatti sono quando scendi in campo. In campo credo di aver risposto bene. Sono contento per me, per i miei compagni di squadra e soprattutto per l'ambiente che ci circonda".