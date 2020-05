esclusiva Entella, Gozzi: "Giusto che la B riparta. Ora il protocollo e linee guida"

vedi letture

"La Virus Entella ha accolto favorevolmente la decisione del Consiglio Federale di tentare di concludere l'attuale stagione agonistica". E' quanto dichiara il presidente dell'Entella Antonio Gozzi ai nostri taccuini. Il numero uno del club chiavarese ha commentato la decisione del Consiglio Federale che nella giornata di ieri ha espresso di voler portare a conclusione i campionati professionistici. "Attendiamo ora di poter visionare il protocollo definitivo che auspichiamo possa contenere un maggior grado di fattibilità - prosegue Gozzi - fermo restando che la salute di calciatori e staff tecnico e dirigenziale dovrà restare al primo posto".

Fra i nodi da sciogliere c'è anche quello legato alle trasferte.

"Ci auguriamo anche di poter entrare in possesso, al più presto, delle linee guida necessarie per l’organizzazione delle gare soprattutto in trasferta, facendo chiarezza su come pianificare i viaggi e i soggiorni nel pre partita, rispettando parametri di sicurezza utili per garantire la salute dei nostri tesserati".