ESCLUSIVA TMW - Entella, Iacobucci a scadenza: ipotesi Genoa e Benevento

© foto di Federico Gaetano

Alessandro Iacobucci, portiere classe '91, è in scadenza con l'Entella: adesso è concentrato sulla salvezza dei liguri, ma nel frattempo si stanno aprendo alcune possibilità per la prossima stagione. C'è innanzitutto un'ipotesi Genoa: Perin lascerà infatti i rossoblù e non è escluso che lo faccia anche Lamanna. Oltre al club di Preziosi le altre soluzioni sono poi quelle della Salernitana e del Benevento. Ci sarebbe anche un'idea Livorno ma solo se dovesse andar via Mazzoni.