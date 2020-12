esclusiva Entella, Koutsoupias: "Iniziato un nuovo campionato: crediamo nella salvezza"

vedi letture

3-0. Un risultato che capita di leggere sui campi di calci, un risultato che per un'Entella che pareva in crisi vale quasi un campionato: contro il Pescara, ieri, i liguri hanno infatti centrato la prima vittoria stagionale, arrivata alla 15esima gara giocata, e il rotondo punteggio, oltre ai tre punti, è stata anche un'iniezione di fiducia per i liguri. Un match spartiacque, che proietta i Diavoli Neri alla chiusura del girone di andata nel migliore dei modi a livello mentale.

Come ha confermato il centrocampista Ilias Koutsoupias ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com.

L'Entella non aveva mai vinto, ieri lo ha fatto e alla grande: a mente fredda, che partita è stata quella contro il Pescara?

"Quella di ieri è stata una gara molto importante proprio perché cercavamo da tempo la vittoria che sembrava non voler mai arrivare, nonostante le prestazioni, a mio avviso, non siano mai mancate: un po' la sfortuna, un po' il fatto che non si fosse mai al completo, abbiamo avuto diverse difficoltà. Per la vittoria serviva, ci permette adesso di lavorare più sereni".

Quanto pesava quello 0 nella casella "vittorie"?

"Molto, soprattutto perché era stato anche cambiato il mister, ma la svolta non arrivava. Chiaramente ci è voluto un minimo di assestamento per entrare in nuovi meccanismi di gioco, ma il non vincere stava davvero diventando insopportabile: per fortuna adesso ci siamo sbloccati, sarebbe stato meglio farlo prima ma l'importante adesso è stato solo vincere".

Mister Vivarini ha parlato di un nuovo inizio, ma il gap creato con le altre squadra è notevole: non rischia di esser tardi per rimediare?

"Assolutamente no. Per noi è una nuova partenza, abbiamo iniziato ieri il nostro cambio e ci crediamo. Conosco la squadra e le sue potenzialità, vedo come lavorano sia lo staff tecnico che la società, possiamo fare qualcosa di importante".

Del tipo?

"Il nostro obiettivo, vista purtroppo questa prima parte di campionato, è la salvezza, ma sono certo che potremmo raggiungerla".

Tornerete subito in campo, due gare a distanza ravvicinata: è questo per voi positivo o era meglio staccare adesso la spina?

"A livello atletico giocare così tante gare ravvicinate non è facile, ma è questa una situazione che vale per tutti, anche per Vicenza e Cittadella (prossime avversarie dei liguri, ndr), però a livello mentale stiamo bene, siamo in fiducia quindi anche giocare ora va benissimo: siamo più tranquilli, lavoriamo con ancora più serenità".