ESCLUSIVA TMW - Entella, l'Udinese punta Mota

La Serie A guarda in casa Entella, e lo fa per Dany Mota: il giovane esterno offensivo pare infatti essere finito nel mirino dell'Udinese. Qualora la trattativa andasse in porto, però, il club friulano, per la prossima stagione, lascerebbe il classe '98 ancora in Liguria, per consentirgli la definitiva maturazione che precederebbe l'approdo nella massima serie.