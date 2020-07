esclusiva Entella, Mancosu: "Importante il ritorno al gol, adesso conquistiamo la salvezza"

vedi letture

Ritorno al gol per Matteo Mancosu e ritorno al successo per l’Entella. La squadra di Roberto Boscaglia venerdì sera ha superato 4-2 l’Empoli grazie anche al gol del suo attaccante che ha realizzato il sorpasso: “E’ un gol importantissimo perchè è arrivato al 90’ di una partita molto combattuta - ha detto ai nostri taccuini lo stesso giocatore - dopo che siamo stati sotto di due gol. Poi io ho anche avuto l’occasione rigore ma l’ho sbagliato. Alla fine però il gol ha cancellato preso l’errore e sono arrivati tre punti fondamentali. Ora il campionato entra nel vivo visto che anche le squadre in lotta per la salvezza hanno vinto”.

Quanto è importante per un attaccante trovare la fiducia con il gol?

“Molto perchè la verità è che quando segni giochi con più tranquillità e mentalmente sei più libero”.

Adesso guai ad abbassare la guardia.

“Esatto. Abbiamo una partita importantissima contro una diretta concorrente in casa e vogliamo chiudere i conti perché in caso di vittoria la salvezza sarebbe matematica. E’ un traguardo che vogliamo raggiungere il prima possibile. Prima si chiude e meglio è. Abbiamo già accantonato la vittoria di Empoli e pensiamo solo alla partita con il Perugia”.

Che gara si aspetta?

“Molto difficile. Loro hanno cambiato allenatore, vorranno vincere e conquistare la salvezza. Spero riescano a uscire da questa situazione, ma dopo la partita contro di noi perché i punti ci servono”.

Cosa chiede da questo finale di campionato a livello personale?

“Giocare lì davanti è sempre difficile, c’è tanta concorrenza ma siamo tutti attaccanti validi con caratteristiche diverse e tutti possono dare una mano alla squadra. Poi è chiaro ognuno vorrebbe giocare il più più possibile e una sana concorrenza fa sempre bene. Certo, giocare le ultime partite e magari segnare farebbe piacere”.

Da venerdì ci sarà l’ultimo tour de force con gare ogni tre giorni. Quanto è importante avere un gruppo coeso?

“E’ Importante avere un gruppo compatto, non solo negli undici titolari. Ma noi siamo una squadra livellata dove i titolari e chi va in panchina sono tutti coinvolti. Serve l’aiuto di tutti, ci siamo e speriamo portare risultati utili alla squadra”.